Prevenzione e cura delle malattie infettive al centro dell’incontro promosso dalla Fnp Cisl di Siracusa

La prevenzione e la cura delle malattie infettive saranno al centro dell’incontro in programma giovedì 18 giugno con inizio alle 17 nel salone “Giulio Pastore” della Cisl in via Arsenale. Il confronto rientra nell’ambito dell’iniziativa denominata “Pensa alla salute: Un percorso guidato dai nostri specialisti”, promossa dalla Fnp, la Federazione nazionale dei pensionati della Cisl Ragusa Siracusa, in collaborazione con Anteas Siracusa, l’Associazione nazionale Terza età attiva per la solidarietà.

Ad illustrare le principali tematiche relative alle patologie causate dalle malattie infettive sarà la direttrice del reparto di Malattie infettive dell’azienda ospedaliera “Umberto I” di Siracusa, Antonella Franco. Verranno evidenziate le cure e le principali novità in tema di contrasto alle infezioni, quindi sarà dato spazio ad un “focus” sull’igiene negli ambienti. All’evento prenderanno parte per la segreteria della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Paola Di Gregorio e Carmelo Veneziano.