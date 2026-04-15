Prevenzione incendi, convenzione tra Comune di Siracusa ed Esa: “Da inizio maggio, via agli interventi”

“A partire dalla prima decade di maggio daremo il via ad una serie di interventi su terreni comunali incolti e lotti interclusi, in modo da prevenire concretamente il rischio incendi”. Con queste parole l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Siracusa, Sergio Imbrò, annuncia l’avvio delle attività operative che seguono la pubblicazione dell’ordinanza comunale per la prevenzione degli incendi.

Verranno realizzate strisce tagliafuoco di sicurezza e rimosse alberature pericolose, così da rendere difficile la propagazione di incendi nati dalla combustione, purtroppo spesso di origine dolosa, di sterpaglie. “Desidero complimentarmi con gli uffici – prosegue l’assessore – per il lavoro svolto, che ci ha consentito di anticipare i tempi e di programmare gli interventi con la dovuta attenzione e puntualità”.