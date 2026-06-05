Prevenzione itinerante: il camper dell’Asp porta lo screening mammografico nel Siracusano

Riparte il tour dell’unità mobile mammografica dell’Asp di Siracusa che torna a percorrere le strade della provincia per potenziare la campagna di prevenzione oncologica aziendale e facilitare l’accesso ai cittadini.

L’Asp di Siracusa, attraverso il Centro Gestionale Screening diretto da Sabina Malignaggi, ha dato il via ad un nuovo ciclo di appuntamenti dell’unità mobile dotata di mammografo per consentire alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni di sottoporsi allo screening mammografico. I camper si propone come un vero e proprio centro della salute itinerante, poiché a bordo saranno presenti operatori specializzati pronti a fornire informazioni e raccogliere le prenotazioni per il Pap-Test e l’Hpv-Test, rivolti alle donne tra i 25 e i 64 anni.

Contestualmente, i cittadini di entrambi i sessi, in età compresa tra i 50 e i 69 anni, potranno ricevere informazioni e ritirare l’apposito kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito della campagna di screening per il tumore del colon-retto.

Il calendario programmato per il mese di giugno 2026 vedrà l’unità mobile sostare nelle piazze principali o nelle aree antistanti i presidi sanitari locali, con attività previste dalle ore 8,30 alle 17. Il tour prenderà il via da Noto l’8 giugno, per poi spostarsi a Floridia nei giorni 9 e 10 giugno e a Solarino l’11 e 12 giugno. La settimana successiva il camper opererà a Melilli nei giorni 15 e 16 giugno, a Carlentini il 17 e 18 giugno e a Francofonte nella giornata del 19 giugno, per poi concludere questo ciclo di appuntamenti a Rosolini nei giorni 22 e 23 giugno.

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci sottolinea l’alto valore sociale e sanitario del progetto, evidenziando che il camper aziendale, dotato di un mammografo di ultima generazione, ha il preciso obiettivo istituzionale di abbattere non soltanto le barriere geografiche e logistiche collegate alla distanza dai centri fissi, ma anche le resistenze culturali che spesso inducono a rimandare i controlli periodici.

“Portare la diagnosi precoce direttamente nei luoghi di residenza significa facilitare l’accesso alla salute e promuovere la cultura della prevenzione come abitudine consapevole, diffusa e soprattutto equa” – sottolinea Iraci.

Per questa ragione il commissario invita caldamente tutti i cittadini che rientrano nel target a sfruttare questa opportunità, ricordando che un controllo di pochi minuti può fare la differenza e salvare la vita.

Al fine di ottimizzare i tempi di attesa e garantire il corretto flusso delle prestazioni, per l’esecuzione della mammografia è fortemente consigliata la prenotazione. L’Azienda ha predisposto diverse modalità per riservare il proprio posto, a partire dalla possibilità di procedere in completa autonomia online, collegandosi tramite SPID o CIE direttamente a portaledellasalute.asp.sr.it o scansionando il QR-code presente sulla locandina dell’evento. In alternativa, le cittadine aventi diritto possono prenotare il proprio appuntamento per via telefonica, contattando il call-center aziendale al numero 0931 312525, selezionando il tasto 2, servizio che è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30.