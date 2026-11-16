Prima Categoria, tris dell’Atletico Siracusa e quinta vittoria consecutiva

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E sono cinque. Prosegue l’inarrestabile marcia dell’Atletico Siracusa. Al “Nicola De Simone”, nell’ottava giornata di campionato, secco 3-0 al Cus Catania in una gara interpretata con il piglio delle grandi.

La capolista aretusea ha saputo stringere i denti nella prima mezz’ora di un match in cui gli etnei sono partiti meglio, creando qualche apprensione alla difesa di casa. Poi l’Atletico ha preso le misure, carburando alla distanza e sbloccando il punteggio alla mezz’ora con Saraceno. Da quel momento la gara ha preso un’altra piega. I siracusani hanno spinto forte, attaccando senza soluzione di continuità e realizzando la seconda rete a metà ripresa con Carrabino. Nel finale Latina ha chiuso i conti. Nel mezzo anche tante altre occasioni e due pali colpiti dallo stesso Carrabino.

“Abbiamo disputato una buona partita – afferma il tecnico Roberto Regina – anche se ancora dobbiamo migliore nell’atteggiamento e nella lettura della gara. Gli avversari hanno marcato a uomo il nostro capitano Ruiz ma, non appena siamo riusciti a prendere le misure, siamo saliti in cattedra e sono arrivati i gol di Saraceno, Carrabino e Latina. Ci godiamo questa vittoria ma da domani pensiamo alla partita di mercoledì in Coppa Sicilia in casa con il Carlentini”. La gara si disputerà il 18 novembre alle ore 15 al “Nicola De Simone” e sarà valida per il ritorno del primo turno. All’andata vittoria dei padroni di casa 4-3.

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Di “buona partita, con alti ritmi” parla il direttore generale dell’Atletico Siracusa Santo Motta. “Abbiamo controllato la gara – commenta Motta – lasciando sfogare gli avversari nella prima parte di match ma senza quasi mai rischiare di subire gol. Siamo stati bravi a colpire al momento opportuno. Il gol del vantaggio ci ha galvanizzato e, nella ripresa, abbiamo incrementato il bottino, sfiorando altre reti. Complimenti a tutti i ragazzi ma un plauso particolare merita il giovane (appena maggiorenne) Latina, che ha segnato anche questa volta, entrando dalla panchina. E’ un ragazzo molto interessante – conclude Santo Motta – che sta dimostrando di avere qualità tecniche importanti e fiuto del gol. Anche lui sta contribuendo alle nostre vittorie”.