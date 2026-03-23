Prima Divisione femminile di volley, l’Eurialo Siracusa torna al successo

Seconda vittoria in campionato per l’Hub Ambiente Eurialo Siracusa in Prima Divisione di pallavolo femminile. La giovanissima squadra allenata da Raffaele Moscuzza ha battuto 3-1 la Sanconitana nella partita disputata ieri pomeriggio al pallone tensostatico della cittadella dello sport e valevole per la tredicesima giornata di campionato. Ad alzare l’età media delle padrone di casa, nel match di ieri, Elvira Guzzardi che, con la sua esperienza, ha contribuito al successo finale, dando una mano alle ragazzine in campo con la maglia verdeblù.

Postando una foto con il tecnico Raffele Moscuzza, sulla pagina ufficiale dell’Eurialo, in riferimento al match di ieri, ha scritto: “30 anni dopo. E siamo ancora io in campo e lui fuori a dare direttive”. Nei commenti sottostanti, una sfilza di complimenti per lei e per la squadra siracusana.

Il secondo e l’ultimo set sono terminati ai vantaggi e sono stati vinti entrambi dall’Eurialo Siracusa (rispettivamente 31-29 e 26-24). La squadra aretusea aveva condotto in porto anche il primo con il punteggio di 25-22. Alle ospiti solo il terzo parziale, vinto a 21. Nel quarto set Eurialo Siracusa spesso sotto nel punteggio, ma non ha mollato, riuscendo a riprendere le avversarie per poi vincere la partita.

A fine match grande gioia per un risultato insperato alla vigilia, visto che dall’altra parte della rete c’erano giocatrici più grandi ed esperte. Domenica prossima l’Eurialo Siracusa chiuderà la stagione regolare affrontando l’Holimpia Siracusa. Il match si giocherà in casa delle biancazzurre, che sono seconde in classifica e che, all’andata, sono state battute dalle verdeblù.