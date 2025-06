Prima fiammata dell’estate 2025: a Lentini toccati i 40°, Siracusa “si ferma” a 39.5

L’estate in Sicilia si è ufficialmente fatta sentire. Oggi, lunedì 26 maggio, è arrivata puntuale la prima registrazione di una temperatura pari o superiore ai 40 °C per l’anno 2025. A certificare il dato è la rete SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), che ha rilevato alle 13.35 una temperatura massima giornaliera di 40,0 °C nella stazione di Lentini (SR), in contrada Luppinaro, a 50 metri sul livello del mare.

A pochi decimi dalla soglia psicologica dei 40 anche Noto, con 39,7 °C, e Siracusa, che ha toccato i 39,5 °C. Si tratta di temperature già estremamente elevate per le prime giornate di giugno, che confermano la tendenza a un riscaldamento precoce e intenso del territorio isolano.

Fortunatamente, secondo le previsioni meteo, l’ondata di calore dovrebbe essere di breve durata. Già da domani è previsto un calo termico, con le temperature massime che non dovrebbero superare i 33 °C, garantendo un po’ di sollievo dopo questa prima “fiammata” dell’estate.