Prima tappa Europea per la squadra cadetta dell’A.S.D Centro sportivo Siracusano, rappresentata da i seguenti atleti: Bonarrivo Andrea -50 Kg, Di Pace Gianmarco -55kg, Genovese Davide -55Kg, Bonarrivo Francesco -60 Kg, Alfieri Riccardo -60kg e Vaccarella Sofia -52 Kg. Gli atleti Aretusei dovranno affrontare una grande prova al palapellicone di roma, dove tutta l’europa è pronta a dare il meglio di se. In questa competizione parteciperanno più di 700 atleti.

I Judoka sono allenati dal maestro Roberto Dell’Aquila e dal tecnico Cristian Di Caro.