Prima uscita da sindaco per Pupillo: “Lentini è un’emergenza, ma può rialzarsi. La sfida principale: evitare un nuovo dissesto”

Lentini riparte da Enzo Pupillo. A pochi giorni dall’elezione a sindaco, il neo primo cittadino ha tracciato la rotta della nuova amministrazione nel corso della sua prima intervista pubblica dopo il voto, affrontando senza giri di parole le criticità che attendono Palazzo di Città.

La prima emergenza, secondo Pupillo, è rappresentata dalla situazione finanziaria dell’ente. “Ci troviamo davanti a una situazione molto delicata – ha spiegato –. Eravamo usciti dal dissesto appena tre anni fa e oggi il disavanzo è tornato a crescere fino a circa 15 milioni e mezzo di euro. Dobbiamo evitare in tutti i modi di ricadere nel dissesto”.

Accanto ai conti pubblici, il sindaco individua un’altra priorità: completare nei tempi previsti gli interventi finanziati dal Pnrr. “Abbiamo scadenze molto ravvicinate e alcuni progetti risultano in ritardo. Non possiamo permetterci di perdere finanziamenti né lasciare opere incompiute”.

Nel corso dell’intervista Pupillo ha descritto una città alle prese con problemi diffusi: acqua, illuminazione pubblica, decoro urbano, gestione dei rifiuti e situazione del cimitero comunale: “L’emergenza non è una sola: l’emergenza si chiama Lentini”.

Sul piano politico, il nuovo sindaco ha lanciato un messaggio di pacificazione dopo una campagna elettorale combattuta. “Dal giorno dopo le elezioni bisogna lavorare per la città. Conosco i miei avversari e credo che, pur nella diversità dei ruoli, ci sarà la volontà di affrontare insieme i problemi della comunità” ha detto, affrontando abcge il tema della possibile maggioranza in Consiglio comunale. In attesa delle verifiche definitive della commissione elettorale, i dati ufficiosi assegnerebbero alla sua coalizione il premio di maggioranza. “Se saranno confermati i dati pubblicati dal Comune avremo dieci consiglieri su sedici. Ma bisogna attendere le verifiche ufficiali”.

Tra i temi strategici, il sindaco guarda alla collaborazione con Carlentini: “Siamo due Comuni ma una sola comunità. Unire risorse e servizi è una necessità prima ancora che una scelta politica”.

Infine il capitolo ambiente. Pupillo ha annunciato che una delle prime iniziative dell’amministrazione sarà l’impugnazione del provvedimento regionale che consente la ripresa dei conferimenti nella discarica di Grotte San Giorgio, ritenendo quel provvedimento illegittimo e da contrastare. Ma il messaggio finale è rivolto alla città: “Lentini ha enormi criticità ma possiede anche straordinarie potenzialità. Dobbiamo ricostruire fiducia e dare ai cittadini la certezza che questa comunità può tornare a guardare avanti”.