Primo incontro tra Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati nel Siracusano

Politica · CENTRODESTRA

Primo incontro tra Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati. Una nuova riunione si nelle prossime settimane, aperta a tutte le forze del centrodestra.

Dopo diversi anni, il centrodestra della provincia di Siracusa torna a sedersi attorno allo stesso tavolo, dando vita a un importante momento di confronto politico e ponendo le basi per un nuovo percorso di dialogo, collaborazione e unità.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti provinciali e regionali di quattro forze politiche: Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati.

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Presenti Corrado Bonfanti, coordinatore provinciale di Forza Italia; Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale di Grande Sicilia; Giuseppe Di Mare, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale della Lega; Peppe Germano, vicecoordinatore regionale di Noi Moderati, e Nino Campisi, coordinatore provinciale di Noi Moderati.

Al centro del confronto, la consapevolezza che l’unità del centrodestra rappresenti un valore politico fondamentale e una condizione necessaria per costruire una proposta credibile, autorevole e capace di rispondere alle esigenze delle comunità della provincia di Siracusa.

Un confronto franco, sereno e costruttivo, nel corso del quale è emersa la volontà comune di superare le divisioni del passato e tornare a ragionare insieme, mettendo al centro non le singole appartenenze, ma gli interessi del territorio e le prospettive future dell’intera provincia.

“Il centrodestra, quando è unito, rappresenta una forza politica capace di governare, programmare e dare risposte concrete ai cittadini. È arrivato il momento di recuperare lo spirito di coalizione, valorizzando le identità di ciascuna forza politica e costruendo una visione comune per il futuro della nostra provincia”

Questo il messaggio politico condiviso dai partecipanti, nella convinzione che il dialogo debba essere permanente e non limitarsi alle sole scadenze elettorali.

L’incontro rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che si intende rendere stabile, inclusivo e aperto al contributo di tutte le realtà politiche e civiche che si riconoscono nei valori e nella cultura del centrodestra.

Nelle prossime settimane sarà convocata una nuova riunione, aperta, così come quella odierna, a tutte le forze politiche che fanno parte del centrodestra.

La volontà è quella di costruire un centrodestra provinciale coeso, capace di confrontarsi sui grandi temi dello sviluppo economico, delle infrastrutture, della sanità, del lavoro e delle prospettive dei comuni del territorio, senza rinunciare alle specificità e alle sensibilità delle singole componenti.

L’obiettivo è chiaro: tornare a fare del centrodestra una comunità politica, prima ancora che un’alleanza elettorale.

Siracusa e la sua provincia hanno bisogno di una politica che sappia unire, ascoltare e costruire. Da questo primo incontro prende avvio un percorso che punta a restituire al centrodestra provinciale un luogo stabile di confronto, una visione condivisa e una rinnovata capacità di iniziativa politica.