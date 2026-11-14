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Primo incontro tra Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati nel Siracusano

di Oriana Gionfriddo ·
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Primo incontro tra Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati. Una nuova riunione si nelle prossime settimane, aperta a tutte le forze del centrodestra.

Dopo diversi anni, il centrodestra della provincia di Siracusa torna a sedersi attorno allo stesso tavolo, dando vita a un importante momento di confronto politico e ponendo le basi per un nuovo percorso di dialogo, collaborazione e unità.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti provinciali e regionali di quattro forze politiche: Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati.

Presenti Corrado Bonfanti, coordinatore provinciale di Forza Italia; Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale di Grande Sicilia; Giuseppe Di Mare, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale della Lega; Peppe Germano, vicecoordinatore regionale di Noi Moderati, e Nino Campisi, coordinatore provinciale di Noi Moderati.

Al centro del confronto, la consapevolezza che l’unità del centrodestra rappresenti un valore politico fondamentale e una condizione necessaria per costruire una proposta credibile, autorevole e capace di rispondere alle esigenze delle comunità della provincia di Siracusa.

Un confronto franco, sereno e costruttivo, nel corso del quale è emersa la volontà comune di superare le divisioni del passato e tornare a ragionare insieme, mettendo al centro non le singole appartenenze, ma gli interessi del territorio e le prospettive future dell’intera provincia.

“Il centrodestra, quando è unito, rappresenta una forza politica capace di governare, programmare e dare risposte concrete ai cittadini. È arrivato il momento di recuperare lo spirito di coalizione, valorizzando le identità di ciascuna forza politica e costruendo una visione comune per il futuro della nostra provincia”

Questo il messaggio politico condiviso dai partecipanti, nella convinzione che il dialogo debba essere permanente e non limitarsi alle sole scadenze elettorali.

L’incontro rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che si intende rendere stabile, inclusivo e aperto al contributo di tutte le realtà politiche e civiche che si riconoscono nei valori e nella cultura del centrodestra.

Nelle prossime settimane sarà convocata una nuova riunione, aperta, così come quella odierna, a tutte le forze politiche che fanno parte del centrodestra.

La volontà è quella di costruire un centrodestra provinciale coeso, capace di confrontarsi sui grandi temi dello sviluppo economico, delle infrastrutture, della sanità, del lavoro e delle prospettive dei comuni del territorio, senza rinunciare alle specificità e alle sensibilità delle singole componenti.

L’obiettivo è chiaro: tornare a fare del centrodestra una comunità politica, prima ancora che un’alleanza elettorale.

Siracusa e la sua provincia hanno bisogno di una politica che sappia unire, ascoltare e costruire. Da questo primo incontro prende avvio un percorso che punta a restituire al centrodestra provinciale un luogo stabile di confronto, una visione condivisa e una rinnovata capacità di iniziativa politica.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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