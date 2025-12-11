Primo istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia: nel cortile del plesso “Volta” targa in ricordo di Nando Amato

“A Nando Amato, maestro competente e appassionato educatore, capace di grande empatia con i suoi alunni”. Sono le parole della targa apposta nel cortile interno del plesso “Alessandro Volta” del I istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Floridia. Una dedica svelata nel corso di una sentita cerimonia a cui hanno partecipato autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre ai dirigenti scolastici delle diverse scuole di Floridia, agli ex presidi dell’allora II istituto comprensivo “Volta”, amici, parenti e tanti colleghi dell’indimenticato e indimenticabile maestro Nando Amato, morto, a 50 anni, il 6 giugno 1998.

“Un educatore – ha detto Giorgio Agnellino, dirigente scolastico del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia – rimasto nel cuore di quanti lo hanno conosciuto personalmente o tramite il ricordo portato avanti, con amore e impegno, dalla moglie Marilena e non solo. Il maestro Nando Amato, con il suo elevato spessore umano e professionale e con la sua passione per il mare, ci ha lasciato un insegnamento prezioso: l’importanza dell’educare”.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, che ha dichiarato: “Ci sono uomini e donne che vanno ricordati per ciò che hanno fatto, per la loro statura morale, per il loro spessore umano, per la capacità che hanno avuto di lasciare e di trasmettere qualcosa agli altri. Ecco, il maestro Nando Amato era uno di loro. E a me farebbe piacere che in ogni angolo di Floridia venissero ricordate figure, come quella di Nando Amato, che hanno dato tantissimo alla nostra comunità. E lo hanno fatto in silenzio”.

Poi ha preso la parola, con non poca emozione, la moglie del maestro Nando Amato, Marilena Gissara, che da quel doloroso 1998 ha instancabilmente custodito e trasmesso il ricordo del marito: “Quello di oggi è un gesto pieno di affetto e di amore. E mi emoziona tantissimo vedere che questo cortile, per 25 anni teatro del concorso “Amore per il mare”, istituito dall’allora II istituto comprensivo “Volta”, oggi conservi un ricordo di Nando e perciò non posso che ringraziare l’amministrazione comunale e tutta la comunità scolastica”.

Un saluto, un ritratto, un aneddoto del maestro Nando Amato, nel corso della manifestazione, condotta dall’insegnante Concetta Signorelli, sono stati affidati anche alle parole del capitano Riccardo Astorina, comandante della tenenza dei Carabinieri di Floridia, di Renato Santoro, ex dirigente scolastico del “Volta” che, due anni fa, nel corso dell’ultima edizione di “Amore per il mare” aveva avanzato la proposta di tale targa e poi, ancora, di un altro ex dirigente scolastico del “Volta”, Mario Bonanno, e di padre Lorenzo, che ha benedetto la targa.