Primo Maggio, UGL Siracusa: lavoro, sviluppo e risposte concrete per il territorio

Dalla crisi economica e occupazionale non si può uscire senza una sostanziale revisione del sistema liberista che ha condizionato lo sviluppo degli ultimi decenni, accentuando le disuguaglianze sociali a danno delle categorie più fragili. Di fronte a questo scenario, è necessario costruire un nuovo equilibrio economico capace di favorire rapporti generazionali e sociali più equi.

Il sistema produttivo e distributivo, così come l’accesso ai servizi pubblici, richiedono nuove regole per garantire a tutti i cittadini, e non soltanto a chi è già tutelato, maggiori certezze per il futuro. Le crisi vissute negli ultimi anni, prima con il Covid-19 e oggi con i conflitti internazionali, dimostrano che la vera emergenza è spesso l’assenza di una volontà politica capace di affrontare problemi complessi.

Su queste basi, l’UGL sostiene che solo attraverso una presa di coscienza condivisa da parte di chi governa sarà possibile individuare soluzioni efficaci. Negli ultimi mesi sono state avviate diverse iniziative, anche con percorsi differenti, ma accomunate dagli stessi obiettivi.

“Il modello attuale – afferma il segretario provinciale dell’UGL, Antonio Galioto – ha mostrato tutti i suoi limiti. L’aumento dei costi di carburanti, gas ed energia elettrica ha colpito ogni settore produttivo, dalle costruzioni all’agricoltura fino al polo industriale. A questo si aggiunge il fenomeno dell’emigrazione giovanile, conseguenza di una crisi economica, sociale e istituzionale che priva il territorio di energie e competenze”

Tra i principali problemi evidenziati: l’aumento della povertà, il divario sociale crescente, una struttura produttiva debole, la difficoltà di creare occupazione stabile e qualificata, oltre a diffuse condizioni di marginalizzazione.

Le conseguenze sono evidenti: perdita di forza lavoro qualificata, fuga di cervelli e impoverimento del tessuto economico locale.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle aree di crisi industriale complessa, territori segnati da recessione economica e perdita di posti di lavoro di rilevanza nazionale. Situazioni che non possono essere affrontate con soli strumenti regionali e che derivano dalla crisi di grandi imprese o di comparti altamente specializzati.

Nel Siracusano, da tempo si registra la crisi del modello del polo industriale, aggravata dall’assenza di una visione chiara sul futuro produttivo dell’area. Le aspettative di sviluppo generate negli anni si sono progressivamente spente, lasciando spazio a preoccupazione e incertezza.

Per l’UGL è oggi necessario immaginare uno sviluppo più articolato e sostenibile, puntando sulla riconversione energetica e industriale. La Regione Siciliana, attraverso il Piano Energetico Ambientale con orizzonte 2030, ha indicato la strada di un nuovo modello fondato sulle energie rinnovabili.

Diventa quindi centrale il tema della riqualificazione territoriale, soprattutto in vista della progressiva dismissione di alcune aree industriali. Serve una strategia complessiva che guardi al territorio come a un sistema integrato, favorendo filiere legate alla produzione, al trasporto e all’utilizzo dell’idrogeno, investendo in ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi.

La posizione geografica della Sicilia sud-orientale, nel cuore del Mediterraneo, rappresenta inoltre una risorsa strategica per diventare piattaforma logistica ed energetica tra Europa e Africa.

“Il nostro messaggio – conclude Galioto – è di forte preoccupazione per la crisi che attraversa il territorio, ma anche di speranza. Servono risposte concrete e lo sblocco immediato dei progetti cantierabili. Non bastano manifestazioni di facciata o cortei che si esauriscono in poche ore: occorrono iniziative reali, capaci di dare finalmente le risposte che il mondo del lavoro attende da troppo tempo”