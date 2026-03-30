Primo Trofeo “Piccoli Sampei”: una giornata di sport, inclusione e sorrisi al Laghetto Macrostigma di Rosolini

Una giornata speciale, intensa e carica di emozioni autentiche quella vissuta ieri al Laghetto Macrostigma di Rosolini, in occasione del 1° Trofeo “Piccoli Sampei”, organizzato dall’Asd Siracusa Pesca.

Un evento dedicato ai bambini e ai nostri amici diversamente abili che è andato ben oltre il semplice momento sportivo, trasformandosi in una vera festa dell’inclusione, della condivisione e dei valori più autentici.

Fin dalle prime ore, il laghetto si è riempito di sorrisi, entusiasmo e voglia di vivere qualcosa di unico. I veri protagonisti sono stati proprio loro, i nostri piccoli, che con semplicità e gioia hanno reso questa giornata indimenticabile. Ognuno di loro ha vissuto un’esperienza che porterà dentro per sempre.

È stato emozionante vedere tutti fieri, partecipi e soprattutto felici. Ma ancora più bello è stato vedere mamme e papà lì presenti, accanto ai loro figli, parte integrante di ogni momento della giornata: sguardi pieni d’orgoglio, mani che accompagnavano, sorrisi condivisi. Un’immagine semplice ma potentissima, che racchiude il vero senso di questa manifestazione.

Momenti che restano impressi, che danno senso a tutto il lavoro e all’impegno che c’è dietro ogni iniziativa.

Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di visitare l’intera struttura, comprese le vasche dell’allevamento, dove è stato spiegato con grande attenzione tutto il processo. Un’occasione importante non solo per conoscere, ma anche per imparare il rispetto verso l’ambiente e la natura, valori fondamentali che devono accompagnare le nuove generazioni.