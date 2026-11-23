Cultura · teatro

Il teatro comunale di Priolo Gargallo ospiterà due appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e dire tutti insieme un no forte e chiaro a ogni forma di violenza contro le donne.

Si comincia mercoledì 25 novembre alle 20.30 con “Senza rossetto – Voci di donne, ieri, oggi, sempre”, un atto unico con testo e regia di Chiara Catera. Lo spettacolo vedrà la partecipazione speciale di Barbara Catera e Angela Nobile.

Si prosegue sabato 28 novembre alle 19 con “Libera”, una serata di arte, emozione e consapevolezza per affermare con forza che ogni donna deve essere libera.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti.

“La violenza contro le donne è una ferita che riguarda tutta la comunità, non solo chi la subisce – dichiara il sindaco Pippo Gianni –. Come amministrazione abbiamo voluto due serate al teatro comunale perché Priolo Gargallo non resti in silenzio. Con “Senza rossetto” e “Libera” vogliamo dare voce alle donne, al loro coraggio e alla loro libertà, e lanciare un messaggio chiaro soprattutto ai giovani: nessun amore giustifica il controllo, la paura, l’umiliazione o la violenza. Il nostro impegno non finisce il 25 novembre – aggiunge il sindaco –. Continueremo a sostenere la prevenzione, l’ascolto e la rete antiviolenza, perché nessuna donna a Priolo Gargallo si senta sola. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: essere presenti è già un modo per schierarsi dalla parte giusta”