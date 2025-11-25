Priolo, 25 novembre: incontro su prevenzione, tutela e diritti delle donne

Oggi, 25 novembre, anche Priolo Gargallo si unisce al coro delle città che in tutto il mondo dedicano questa giornata alla memoria delle donne vittime di violenza e all’impegno concreto contro ogni forma di maltrattamento, abuso e discriminazione.

L’Amministrazione comunale ha organizzato un momento di confronto e riflessione, che si è tenuto presso la sala conferenze della biblioteca, per sensibilizzare i cittadini e in particolare le nuove generazioni su questo tema e promuovere prevenzione, educazione, responsabilità, impegno comune.

Ad aprire l’incontro il Sindaco Pippo Gianni, a moderare il vice Sindaco Alessandro Biamonte. Presenti gli studenti dell’Istituto superiore “A. RUIZ” DI Priolo Gargallo.

“La violenza di genere – hanno sottolineato il Sindaco Gianni e il vice Sindaco Biamonte – non è un problema lontano: riguarda tutti. Ogni donna che perde la vita, ogni storia spezzata, è una ferita aperta nel cuore della nostra società. Ma il 25 novembre non è solo ricordo: è responsabilità, consapevolezza e azione. Il nostro impegno come Amministrazione è continuo. Stiamo rafforzando la collaborazione con i centri antiviolenza, i servizi sociali, le Forze dell’Ordine, le scuole e le realtà associative del territorio, per garantire una rete di ascolto e supporto sempre più solida ed efficace. Crediamo che la prevenzione nasca dalla cultura del rispetto, dell’educazione e dell’uguaglianza. Continuiamo a promuovere progetti nelle scuole, iniziative pubbliche e momenti di sensibilizzazione per aiutare soprattutto i più giovani a riconoscere e rifiutare ogni forma di sopraffazione. La violenza non è mai un conflitto: è un crimine.

A tutte le donne che stanno vivendo situazioni difficili – hanno proseguito – vogliamo dire con forza: non siete sole. Priolo Gargallo è con voi, le istituzioni sono al vostro fianco. Abbiamo messo in atto una misura concreta a sostegno dell’autonomia femminile. Come Comune abbiamo approvato la delibera per la predisposizione del bando “Donne che fanno impresa”, un progetto volto a promuovere l’imprenditoria femminile, lo sviluppo locale e l’autonomia economica delle donne.

Il sostegno previsto consiste in un contributo economico a fondo perduto per nuove iniziative imprenditoriali o per l’ampliamento di attività già esistenti. Un passo importante per offrire opportunità reali, autonomia e libertà. Che questa giornata sia un monito e una promessa: costruire insieme un territorio che rifiuti la violenza e promuova rispetto, ascolto e parità.

Solo uniti – concludono Gianni e Biamonte – possiamo davvero cambiare le cose”.

All’incontro di questa mattina, per parlare di violenza sulle donne, erano presenti Salvatore PELLEGRINO, Dirigente della Polizia di Stato di Priolo Gargallo, che ha relazionato sul tema “Il ruolo delle forze dell’ordine: dalla prevenzione alla repressione”, Ester MALVAGNA del Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa Sportello informativo di Priolo Gargallo, che ha parlato di “Diritti, tutele e percorsi di uscita dalla violenza” e Vincenzo DAVID, Psicologo-Psicoterapeuta – Dottorando di ricerca, che trattato il tema “Le ferite invisibili: dal trauma alla rinascita”.

Le iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne proseguiranno in serata con uno spettacolo teatrale.

Alle ore 20:00, al teatro comunale, andrà in scena “ROSA, il Grido del Silenzio” regia e testo di Chiara Catera, con la partecipazione speciale di Barbara Catera, Angela Nobile e Gianluca Guglielmino.