Priolo, accusata di truffa: arrestata una donna

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato una 55enne in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.
La donna, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stata condannata per una truffa commessa nel 2018 a Milazzo
