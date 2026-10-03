Priolo, addio a Walter Greppi: il cordoglio della Protezione civile

Attualità · Il cordoglio

Nel giorno in cui la comunità di Priolo Gargallo celebra il proprio Santo Patrono, il Gruppo comunale di Protezione civile piange la scomparsa di Walter Greppi, volontario che per molti anni ha fatto parte del gruppo, partecipando alle attività operative, alle emergenze, alle esercitazioni e alle iniziative a favore della comunità.

Una notizia che ha suscitato profondo dolore tra i volontari, che hanno voluto ricordare Greppi attraverso un messaggio nel quale ne sottolineano soprattutto l’impegno, la disponibilità e lo spirito di servizio. “Per quanti hanno condiviso con lui attività operative, emergenze, esercitazioni e momenti di vita, questa perdita rappresenta un grande motivo di tristezza“, scrivono dal Gruppo comunale. La sua presenza, prosegue il messaggio, «ha lasciato un segno importante nella storia del Gruppo», così come la generosità e il contributo offerto nel corso degli anni.

Greppi aveva preso parte con dedizione alle attività di Protezione civile e alle numerose iniziative rivolte alla comunità, incarnando secondo i suoi colleghi “i valori della solidarietà, dell’aiuto reciproco e dell’attenzione verso il prossimo“.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Al cordoglio del Gruppo comunale si è aggiunto quello del Dipartimento regionale della Protezione civile della Regione Siciliana, che ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e ai volontari di Priolo Gargallo. Il Dipartimento ricorda Greppi come un volontario che ha dedicato parte della propria vita al servizio della collettività e sottolinea il valore della sua attività all’interno del Gruppo comunale, indicandola come testimonianza dei principi che animano il sistema regionale di Protezione civile: solidarietà, responsabilità, disponibilità e spirito di servizio.

Il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, a nome dell’intero Dipartimento, si è unito al cordoglio della famiglia, degli amici, dei volontari del Gruppo comunale di Priolo Gargallo e di quanti hanno avuto modo di conoscere Greppi e apprezzarne le qualità umane.

“Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il sistema di Protezione civile della Regione Siciliana“, si legge nel messaggio.

Un ricordo che si chiude con un riferimento al valore del volontariato svolto da Greppi nel corso degli anni: “Il suo esempio di volontariato autentico, discreto e concreto resterà vivo nella memoria di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui percorsi di servizio e di amicizia“.

I volontari del Gruppo comunale di Priolo Gargallo si stringono quindi alla famiglia in questo momento di dolore, esprimendo ai suoi cari la propria vicinanza e le più sentite condoglianze.