Priolo aderisce alla rete Anci Sicilia di sportelli d’ascolto e co-progettazione

Attualità · POLITICHE GIOVANILI

Il Comune di Priolo ha aderito alla rete di sportelli d’ascolto e co-progettazione promossa dalla commissione Politiche Giovanili di Anci Sicilia.

Dalle 16 alle 18, nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, tutti i giovani di Priolo potranno incontrare l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Pulvirenti, che insieme ai rappresentanti delle consulte, si confronteranno con i ragazzi, con l’obiettivo di raccogliere proposte, bisogni o criticità, ma anche per progettare insieme iniziative.

“Il progetto – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Pulvirenti – rappresenta un’opportunità concreta di dialogo e punta a ribaltare il tradizionale rapporto tra Istituzioni e nuove generazioni. Non vogliamo più parlare dei giovani, ma con i giovani. Ascoltare le loro idee, le loro difficoltà, le loro proposte è il primo passo per costruire insieme una comunità più attiva e partecipata. L’aula consiliare, la casa di tutti i cittadini, diventa da domani anche la casa delle loro idee. Invitiamo tutti i ragazzi di Priolo a partecipare, a non avere timore di portare la propria voce”.