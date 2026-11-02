Ultime News

Attualità POLITICHE GIOVANILI

Priolo aderisce alla rete Anci Sicilia di sportelli d’ascolto e co-progettazione

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
priolo sportelli d’ascolto e co-progettazione

Il Comune di Priolo ha aderito alla rete di sportelli d’ascolto e co-progettazione promossa dalla commissione Politiche Giovanili di Anci Sicilia.

Dalle 16 alle 18, nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, tutti i giovani di Priolo potranno incontrare l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Pulvirenti, che insieme ai rappresentanti delle consulte, si confronteranno con i ragazzi, con l’obiettivo di raccogliere proposte, bisogni o criticità, ma anche per progettare insieme iniziative.

“Il progetto – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Pulvirenti – rappresenta un’opportunità concreta di dialogo e punta a ribaltare il tradizionale rapporto tra Istituzioni e nuove generazioni. Non vogliamo più parlare dei giovani, ma con i giovani. Ascoltare le loro idee, le loro difficoltà, le loro proposte è il primo passo per costruire insieme una comunità più attiva e partecipata. L’aula consiliare, la casa di tutti i cittadini, diventa da domani anche la casa delle loro idee. Invitiamo tutti i ragazzi di Priolo a partecipare, a non avere timore di portare la propria voce”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche