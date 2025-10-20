Priolo aderisce alla settimana di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica

Da oggi e fino al 26 ottobre il Palazzo Comunale di Priolo Gargallo si illuminerà di verde per ricordare l’importanza del test che individua i portatori sani di fibrosi cistica, tra le malattie genetiche gravi più diffuse, ancora senza una cura risolutiva.

“Una persona su 30 in Italia – ricorda il sindaco Pippo Gianni – è portatrice sana di fibrosi cistica ed è spesso inconsapevole di esserlo. Ogni coppia di portatori sani FC ha 1 probabilità su 4 a ogni gravidanza di avere un figlio con fibrosi cistica. Il test è uno strumento a disposizione di tutti, che può cambiare radicalmente le prospettive di migliaia di famiglie”.

Due i principali obiettivi dell’iniziativa: informare il maggior numero di persone sull’esistenza del test del portatore sano di FC e giungere all’erogazione gratuita del test per le donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni, in convenzione in tutte le regioni d’Italia.

Attualmente, il Servizio Sanitario Nazionale offre il test solo a soggetti considerati ad alto rischio di poter mettere alla luce un bambino affetto da FC.

La campagna si inserisce nel solco del progetto di informazione “1 su 30 e non lo sai” promosso dalla Fondazione per la ricerca sulla FC e patrocinata da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.