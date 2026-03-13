Priolo, aggravata la misura cautelare: 28enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 28enne, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere, ha violato le prescrizioni cui era sottoposto che sono state immediatamente segnalate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.