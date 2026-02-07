Priolo, al Centro Diurno il primo incontro dedicato a future mamme, neo mamme e bambini

Un momento di ascolto, confronto e condivisione. Oggi pomeriggio, al Centro Diurno di Priolo Gargallo, si è svolto il primo incontro dedicato alle future mamme, alle neo mamme e ai bambini da 1 a 3 anni.

Un’importante occasione di dialogo che ha visto la partecipazione di genitori e di figure istituzionali e professionali: il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco Alessandro Biamonte, Elena Micalef, psicologa e psicoterapeuta, Federica Sullo, pediatra.

“Un incontro ricco di spunti, riflessioni e sostegno – hanno commentato il Sindaco Gianni e il vicesindaco Biamonte – pensato per accompagnare le famiglie in una fase così delicata e preziosa della vita. Un primo passo concreto verso una rete di supporto che mette al centro il benessere di mamme e bambini”.

L’incontro è stato promosso dalla Dott.ssa Martina Di Mauro.

Il 14 febbraio, sempre al Centro Diurno, dalle 15:00 alle 16:30, si terrà il secondo incontro formativo sulla disostruzione pediatrica, manovre di emergenza.