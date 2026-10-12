Priolo, al Teatro comunale il Festival internazionale del balletto

Attualità · danza

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Sta per alzarsi il sipario sul Festival internazionale del balletto. Il Teatro comunale di Priolo Gargallo ospiterà due serate con la compagnia del Sibiu International Ballet, sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Si comincia sabato con “Romeo e Giulietta Rock Story”, una versione moderna della celebre tragedia di Shakespeare. Lo spettacolo invita a riflettere sul vero significato di “essere rock”: non solo uno stile musicale, ma un modo di vivere con coraggio e passione.

I protagonisti affrontano conflitti e difficoltà con forza e amore. Il “rock” diventa così una filosofia di vita: dare valore all’umanità, resistere alle avversità e restare autentici. La storia dei due amanti si trasforma in un racconto che parla alle nuove generazioni, sull’importanza di seguire il cuore, con al centro la passione di Giulietta, pronta a lottare per il vero amore.

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Domenica la stessa compagnia presenterà il “Ballet Gala”, una serata che celebra l’eleganza del movimento e l’armonia della danza. “Questo gala internazionale offrirà alcune delle coreografie più celebri di passi a due, tratte da opere come “Il Corsaro”, “La bella addormentata”, “Il lago dei cigni” e “Lo schiaccianoci”, solo per citarne alcune”, spiega il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.