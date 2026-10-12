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Priolo, al Teatro comunale il Festival internazionale del balletto

di Oriana Gionfriddo ·
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Priolo, al Teatro comunale il Festival internazionale del balletto

Sta per alzarsi il sipario sul Festival internazionale del balletto. Il Teatro comunale di Priolo Gargallo ospiterà due serate con la compagnia del Sibiu International Ballet, sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Si comincia sabato con “Romeo e Giulietta Rock Story”, una versione moderna della celebre tragedia di Shakespeare. Lo spettacolo invita a riflettere sul vero significato di “essere rock”: non solo uno stile musicale, ma un modo di vivere con coraggio e passione.

I protagonisti affrontano conflitti e difficoltà con forza e amore. Il “rock” diventa così una filosofia di vita: dare valore all’umanità, resistere alle avversità e restare autentici. La storia dei due amanti si trasforma in un racconto che parla alle nuove generazioni, sull’importanza di seguire il cuore, con al centro la passione di Giulietta, pronta a lottare per il vero amore.

Domenica la stessa compagnia presenterà il “Ballet Gala”, una serata che celebra l’eleganza del movimento e l’armonia della danza. “Questo gala internazionale offrirà alcune delle coreografie più celebri di passi a due, tratte da opere come “Il Corsaro”, “La bella addormentata”, “Il lago dei cigni” e “Lo schiaccianoci”, solo per citarne alcune”, spiega il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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