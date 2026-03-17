Priolo, al via gli orti sociali: terreni ai cittadini per coltivare e fare comunità

A Priolo Gargallo nascono gli orti sociali. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni, punta a trasformare un’area inutilizzata in uno spazio di aggregazione, inclusione e sostenibilità.

È stata infatti stipulata la convenzione tra il Comune e la società proprietaria del terreno, concesso gratuitamente per dieci anni. Un passo concreto che segna l’avvio di un progetto atteso e che guarda sia al sociale sia alla valorizzazione del territorio.

L’area individuata si trova nella zona nord-est, accanto al palazzo comunale, e si estende per circa 4 mila metri quadrati. Qui sorgeranno dodici lotti destinati ai cittadini: due saranno riservati a persone con disabilità, mentre uno sarà dedicato a orto botanico. Ogni appezzamento sarà dotato di un punto idrico, illuminazione e di una casetta in legno per il ricovero degli attrezzi.

«Gli orti sociali rappresentano un’opportunità importante per la comunità», ha sottolineato l’amministrazione. Non solo coltivazione di frutta e ortaggi, ma anche un modo per favorire l’incontro tra generazioni e sostenere le fasce più fragili della popolazione.

Il progetto, infatti, si rivolge a famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di svantaggio, con l’obiettivo di promuovere l’agricoltura biologica e diffondere pratiche sostenibili. Un’iniziativa che coniuga ambiente e solidarietà, puntando sulla cultura del verde come strumento di crescita collettiva. Già pronto anche il regolamento per l’assegnazione dei lotti, che sarà il prossimo passo verso l’effettiva fruizione degli spazi da parte dei cittadini. Con gli orti sociali, Priolo scommette su un modello di sviluppo partecipato, dove la cura della terra diventa occasione di inclusione e benessere condiviso.