Priolo, al via il servizio Asacom nelle scuole: assistenza per 44 studenti

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Partirà lunedì 21 settembre, nelle scuole di Priolo Gargallo, il servizio di Assistenza Specialistica all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom), rivolto agli studenti con disabilità.

Il servizio, già affidato attraverso una convenzione sottoscritta con le cooperative incaricate, sarà garantito nei diversi plessi scolastici per tutta la durata dell’anno scolastico.

Saranno 44 i bambini e i ragazzi residenti a Priolo Gargallo che usufruiranno dell’assistenza, un numero in crescita rispetto allo scorso anno, a conferma dell’aumento delle richieste e dell’attenzione verso l’inclusione scolastica.

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L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pippo Gianni, insieme all’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo, ha lavorato con gli uffici competenti per assicurare anche quest’anno l’attivazione del servizio a una settimana dall’avvio delle lezioni.

“Siamo soddisfatti di poter garantire, così come lo scorso anno, l’avvio puntuale del servizio Asacom – dichiarano il sindaco Gianni e l’assessore Marullo –. Si tratta di un servizio fondamentale per accompagnare gli studenti con disabilità nel loro percorso di crescita, apprendimento e inclusione. Un intervento che contribuisce a rendere effettivi il diritto allo studio e le pari opportunità”

L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione rappresenta uno strumento essenziale per favorire la piena partecipazione degli studenti alla vita scolastica, supportando al tempo stesso famiglie, insegnanti e istituti nel percorso educativo e formativo.