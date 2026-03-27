Priolo, ancora in vigore l’ordinanza anti-favismo: intensificati i controlli della Polizia Municipale

Resta pienamente in vigore a Priolo Gargallo l’ordinanza emanata negli anni scorsi dal sindaco Pippo Gianni per la prevenzione del favismo, una patologia che può comportare gravi rischi per la salute di chi ne è affetto.

Proprio per garantire il rispetto delle disposizioni, il primo cittadino ha disposto un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale, con particolare attenzione alla coltivazione e alla vendita di fave e piselli sul territorio comunale.

«L’obiettivo – sottolinea il sindaco Gianni – è prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini affetti da favismo», ribadendo l’importanza di norme pensate per tutelare la salute pubblica.

L’ordinanza prevede misure precise: è vietata la coltivazione di fave e piselli entro un raggio di 300 metri dalle abitazioni e dai luoghi pubblici; è inoltre proibita la vendita di prodotti freschi non preconfezionati. Gli esercenti sono obbligati a esporre avvisi ben visibili che segnalino i rischi per le persone affette da favismo.

Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni amministrative, nell’ambito di un sistema di controlli che sarà ora ulteriormente rafforzato.

Un provvedimento che, a distanza di anni, continua a rappresentare uno strumento fondamentale per la tutela della salute collettiva, in un territorio particolarmente sensibile a questa problematica.