Priolo, ancora miasmi: nuovi controlli e tavolo tecnico urgente

Proseguono le attività di monitoraggio e verifica nel territorio comunale di Priolo Gargallodopo il nuovo episodio di cattiva qualità dell’aria registrato nella giornata del 5 giugno, che ha interessato l’area industriale e reso necessarie ulteriori analisi ambientali.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, sono state immediatamente attivate le procedure di controllo da parte degli enti competenti. ARPA Sicilia ha effettuato campionamenti dell’aria, verifiche presso gli stabilimenti industriali e l’attivazione delle centraline di monitoraggio per la rilevazione dei principali inquinanti atmosferici.

Anche la Polizia Municipale è intervenuta con controlli sul territorio, ispezioni nelle aree interessate dalle segnalazioni e il posizionamento di un canister di campionamento nella zona di San Focà, per raccogliere ulteriori dati utili alle analisi.

Il Comune ha inoltre richiesto formalmente i dati della rete di monitoraggio ambientale relativi al periodo compreso tra il 17 maggio e oggi, coinvolgendo gli enti tecnici e consortili competenti, al fine di ricostruire con precisione l’andamento dei parametri atmosferici nelle ultime settimane.

La situazione è stata segnalata alla Prefettura di Siracusa e alla Procura della Repubblica, che risultano informate dell’evolversi dell’evento e delle attività in corso.

I campioni raccolti sono stati già inviati ai laboratori per le analisi chimiche e fisiche, mentre si attendono i verbali ufficiali e i report tecnici degli enti preposti.

Nel frattempo, è stato convocato un tavolo tecnico urgente con i gestori degli stabilimenti industriali, previsto per lunedì mattina, con l’obiettivo di approfondire le possibili cause dell’episodio e valutare eventuali misure correttive e preventive.

L’amministrazione comunale ha ribadito che il monitoraggio prosegue senza interruzioni e che tutti gli aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali, nel segno della massima trasparenza verso la cittadinanza.