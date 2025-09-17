Priolo, ancora polemiche sulla festa patronale: “Amministrazione inadeguata che scarica le inadempienze sull’opposizione”

Si accende lo scontro politico attorno ai festeggiamenti dell’Angelo Custode, patrono di Priolo. L’opposizione consiliare attacca duramente il sindaco e la sua Giunta, accusati di aver approvato “con arroganza politica” una variazione di bilancio d’urgenza da 150mila euro, destinata alla festa, senza un reale presupposto di urgenza.

I consiglieri di minoranza (Giuseppina Valenti, Diego Giarratana, Emanuele Pinnisi, Manuela Mannisi, Generosa Scuotto, Luca Campione, Patrizia Arangio, Mariangela Musumeci) annunciano in una nota di aver presentato una richiesta formale di revoca in autotutela della delibera di Giunta n. 177 del 15 settembre, chiedendo che la questione venga discussa e votata in Consiglio comunale, “unico luogo deputato al confronto democratico”.

Secondo l’opposizione, infatti, la proposta non sarebbe mai stata quella di ostacolare i festeggiamenti, ma di garantire una soluzione equilibrata e sostenibile. La minoranza rivendica di aver già suggerito una variazione di 140mila euro, più 10mila euro destinati alla Chiesa, per un totale di 150mila euro, ritenuti sufficienti a coprire i costi.

“La Giunta – accusano i consiglieri – ha respinto il confronto salvo poi approvare una variazione d’urgenza che, di fatto, coincide con la nostra proposta. Un comportamento che dimostra incoerenza e mancanza di rispetto per le regole democratiche”.

A inasprire lo scontro, la comunicazione ufficiale dell’Amministrazione sui social e sulla stampa, che avrebbe attribuito alla minoranza la responsabilità di aver “bocciato” la festa. Una versione dei fatti che l’opposizione definisce “strumentale e falsa”, denunciando di essere stata esposta a critiche ingiustificate da parte dei cittadini.

“Non abbiamo mai voluto impedire la celebrazione dell’Angelo Custode – ribadiscono i consiglieri – ma chiediamo trasparenza e correttezza istituzionale. Priolo merita serietà e rispetto, non decisioni superficiali e propagandistiche”.