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Cronaca vicino la stazione

Priolo, anziana in difficoltà per il caldo trovata dalla Polizia: rintracciata la figlia

di Oriana Gionfriddo ·
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polizia priolo

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Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica sicurezza di Priolo Gargallo, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato, nei pressi della stazione ferroviaria, un’anziana signora palesemente disorientata probabilmente a causa del forte caldo. La donna ammetteva di non sapersi spiegare il motivo per il quale si era allontanata da casa e non riusciva a fornire nell’immediatezza notizie sui familiari.

Dopo essersi presi cura della signora, gli agenti sono riusciti a rintracciare la figlia che, trovandosi fuori casa, era ignara di quanto accaduto.

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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