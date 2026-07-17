Priolo, anziana in difficoltà per il caldo trovata dalla Polizia: rintracciata la figlia

Cronaca · vicino la stazione

Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica sicurezza di Priolo Gargallo, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato, nei pressi della stazione ferroviaria, un’anziana signora palesemente disorientata probabilmente a causa del forte caldo. La donna ammetteva di non sapersi spiegare il motivo per il quale si era allontanata da casa e non riusciva a fornire nell’immediatezza notizie sui familiari.

Dopo essersi presi cura della signora, gli agenti sono riusciti a rintracciare la figlia che, trovandosi fuori casa, era ignara di quanto accaduto.