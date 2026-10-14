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Priolo, aperte le candidature per diventare componente della consulta giovanile comunale

di Oriana Gionfriddo ·
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comune priolo

Giovani protagonisti a Priolo: aperte le candidature per diventare componente della consulta giovanile comunale. Possono presentare domanda tutti i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti a Priolo Gargallo.

Le richieste di adesione dovranno essere inoltrate entro il 31 ottobre 2026.

“L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Giovanili Maria Grazia Pulvirenti – rappresenta un’opportunità per i giovani di partecipare attivamente alla vita sociale e amministrativa della città, portando idee, proposte e iniziative a favore delle nuove generazioni e del territorio”.

L’avviso, il Regolamento della Consulta e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune o presso l’ufficio Politiche Sociali.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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