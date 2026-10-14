Attualità · giovani

Giovani protagonisti a Priolo: aperte le candidature per diventare componente della consulta giovanile comunale. Possono presentare domanda tutti i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti a Priolo Gargallo.

Le richieste di adesione dovranno essere inoltrate entro il 31 ottobre 2026.

“L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Giovanili Maria Grazia Pulvirenti – rappresenta un’opportunità per i giovani di partecipare attivamente alla vita sociale e amministrativa della città, portando idee, proposte e iniziative a favore delle nuove generazioni e del territorio”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’avviso, il Regolamento della Consulta e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune o presso l’ufficio Politiche Sociali.