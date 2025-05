Priolo, Arangio (FI): “veloci verso il tavolo di concertazione per il futuro della città”

Acque agitate a Priolo dove l’opposizione alla maggioranza che sostiene il sindaco Pippo Gianni sembra sempre più intenzionata a fare squadra anche in vista delle prossime elezioni comunali. Dopo le uscite di Grande Sicilia e Siamo Priolo, ecco quella del consigliere comunale Patrizia Arangio, in quota Forza Italia, che già nelle scorse settimane un appello a tutte le forze di opposizione per avviare un tavolo di concertazione volto a costruire un’azione condivisa e determinata contro l’attuale amministrazione comunale.

“Possiamo aprire questo tavolo a tutti: forze politiche, cittadini, associazioni e comitati civici. Priolo merita un futuro diverso, e quel futuro va costruito insieme”, aveva dichiarato Arangio, evidenziando la necessità di superare la frammentazione e l’immobilismo che da troppo tempo segnano la vita politica cittadina.

L’iniziativa ha cominciato a raccogliere adesioni significative. In questi giorni, infatti, è arrivata la risposta positiva da parte dei consiglieri del gruppo Grande Sicilia – Giarratana, Campione, Scuotto, Mannisi, Pinnisi e Valenti – così come della consigliera Musumeci del gruppo Siamo Priolo.

“Le elezioni provinciali hanno rallentato momentaneamente questo percorso di confronto e condivisione, volto a una sfiducia al sindaco che sia prima di tutto politica, e poi tecnica”, ha commentato Arangio, che poi ha aggiunto di non avere “dubbi che la disponibilità dei colleghi sarebbe arrivata. Attendiamo ulteriori adesioni, ma nel frattempo ci stiamo organizzando per stabilire luogo e data dell’incontro. È il momento di sederci attorno a un tavolo e programmare il da farsi per liberare il paese da questo stato di immobilismo e assenza di governance»”.