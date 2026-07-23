Priolo, arriva il pedalò accessibile: nuovo servizio per un mare senza barriere

Attualità · Abilbeach

Un’altra novità per rendere il mare sempre più inclusivo. Ad AbilBeach, il lido attrezzato di Marina di Priolo dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, è arrivato il nuovo pedalò accessibile, un’attrezzatura progettata per consentire anche alle persone con ridotta mobilità di vivere l’esperienza del mare aperto in piena sicurezza.

Il nuovo mezzo è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Pippo Gianni e dell’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo, che hanno sostenuto l’introduzione del servizio. Si tratta di un modello particolarmente raro: in Italia ne esiste soltanto un altro esemplare, in uso a Otranto.

L’arrivo del pedalò rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di AbilBeach, che negli anni è diventato un punto di riferimento per il turismo accessibile. La struttura, infatti, è interamente pensata per garantire alle persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali la possibilità di trascorrere una giornata al mare in autonomia e sicurezza, insieme alle proprie famiglie.

Fino al 31 agosto il lido sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 18 e l’accesso ai servizi sarà completamente gratuito. L’area, integrata nel lido comunale di Marina di Priolo, mette a disposizione personale qualificato e numerose attrezzature dedicate.

Tra queste figurano ombrelloni e lettini riservati, le sedie Job per facilitare l’ingresso in acqua, la speciale sedia “Sole-Mare”, che consente anche passeggiate sul bagnasciuga, una canoa trasparente per escursioni in mare e una doccia accessibile con doppio soffione, studiata per permettere anche alle persone in carrozzina di utilizzarla in piena comodità.

Con l’introduzione del pedalò accessibile, l’offerta si arricchisce ulteriormente, offrendo agli utenti un’esperienza ricreativa finora difficilmente accessibile.

«AbilBeach – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo – si conferma non solo un’eccellenza nel panorama nazionale, ma un modello unico in tutta la Sicilia. Un progetto concreto che abbatte le barriere architettoniche e sociali, garantendo il diritto al mare all’insegna dell’autonomia, della sicurezza e della piena partecipazione».

L’iniziativa consolida il ruolo di Priolo Gargallo tra i comuni maggiormente impegnati nella promozione dell’accessibilità e dell’inclusione, con servizi che puntano a garantire il diritto al mare a tutti, senza distinzioni.