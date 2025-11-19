Priolo, assistenza domiciliare: nuovi avvisi pubblicati sul sito internet del Comune

L’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo intende formulare le nuove graduatorie degli aventi diritto per l’assegnazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane (ADA) e del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con l’assistenza socio-sanitaria (ADI), in favore di anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti con disabilità certificata.

“I servizi – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – saranno successivamente avviati tramite convenzioni da stipulare con gli enti del terzo settore iscritti nell’albo distrettuale dei soggetti accreditati per lo specifico settore, a scelta dell’utente”. Per l’assegnazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane (ADA) potranno presentare istanza tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti: Essere residenti nel Comune di Priolo Gargallo; Avere compiuto i 60 anni di età per gli uomini e i 55 anni per le donne; Non essere titolari di assegno di accompagnamento.

Per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con l’assistenza socio-sanitaria (ADI), in favore di anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti con disabilità certificata, potranno presentare istanza tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti: Essere residenti nel Comune di Priolo Gargallo; Avere compiuto i 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne; Essere titolari di disabilità ai sensi della L. 104/92.

Per poter accedere ai servizi occorre presentare domanda sottoscritta dall’utente o da un familiare, come da fac-simile pubblicato sul sito web del Comune di Priolo Gargallo, entro e non oltre il 30 novembre 2025.

Informazioni sui due avvisi possono essere richieste presso lo sportello Front Office del Comune, dalle 9,00 alle 12,30 nei giorni di lunedì e mercoledì e dalle 15,30 alle 17,30 di giovedì.