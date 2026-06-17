Priolo, attivo il trenino elettrico: navetta gratuita tra parcheggi e litorale

È entrata nel vivo la Stagione Estiva a Marina di Priolo. Da oggi è operativo il trenino elettrico turistico gratuito, che fungerà da navetta di collegamento tra i parcheggi esterni e il litorale. Sarà attivo tutti i giorni, con i seguenti orari: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19.00 Questo l’itinerario: stabilimento IAS-ingresso dello stabilimento ENEL e viceversa.

Il servizio Bus Mare diurno ha preso invece il via il 15 giugno ed è stato esteso fino al 15 settembre. Dal 1° luglio partirà anche la linea mare notte.

“Rispetto allo scorso anno, quando il servizio diurno terminava il 31 agosto – fanno sapere Il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – l’Amministrazione ha deciso di estendere la scadenza per permettere a residenti e turisti di continuare a godere del mare anche nelle prime settimane di settembre, senza rinunciare a un collegamento comodo e sostenibile verso il nostro litorale”.

A partire dal 1° luglio entrerà in funzione anche la linea mare notte, pensata per collegare il centro alla zona balneare durante le serate estive. Sempre dal 1° luglio saranno attivi i bus navetta lungo il litorale, ogni sabato, domenica e festivi, dalle 08:30 alle 18:30. Il lido comunale è già stato allestito qualche giorno fa.

Sono attivi i pass per il parcheggio gratuito dei residenti sulle strisce blu di Marina di Priolo. Il pass deve essere obbligatoriamente esposto e in caso di dimenticanza si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa. I pass mare rilasciati negli anni scorsi sono ancora validi: per il rilascio di nuovi tagliandi ci si potrà rivolgere al Comando di Polizia Municipale. I non residenti potranno parcheggiare sulle strisce blu pagando un ticket. Sulle strisce bianche si potrà invece posteggiare gratuitamente. Le strisce gialle sono riservate ai disabili in possesso dell’apposito tesserino.