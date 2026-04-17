Priolo, attivo lo sportello ascolto: supporto psicologico gratuito per tutti i cittadini

Ogni martedì e giovedì, a partire da martedì 21 aprile e fino alla fine di maggio, dalle 15:30 alle 17:30, nei locali della biblioteca comunale del Centro Polivalente, saranno a disposizione due psicologhe altamente qualificate, che offriranno il loro supporto per affrontare qualsiasi tipo di disagio, fragilità e di difficoltà relazionali, lavorative, ansia, attacchi di panico, stress.

Un servizio completamente gratuito e accessibile a tutti, rivolto al benessere dei cittadini e dell’intera comunità.

Un progetto fortemente voluto dal Sindaco Pippo Gianni e dall’assessore Maria Grazia Pulvirenti, nato per rispondere alle esigenze emergenti dei nostri cittadini, come strumento di prevenzione e promozione del benessere psicologico, con l’obiettivo di intercettare il disagio, in alcuni casi prima che diventi più grave.

Lo spazio d’ascolto nasce dalla grande attenzione che l’Amministrazione comunale dedica all’inclusione e al benessere dei cittadini e si inserisce in un più ampio impegno per una migliore qualità della vita.

“Ricordiamo che lo Sportello Ascolto è già attivo nelle scuole, a sostegno del benessere di studenti, personale docente e ATA, per la prevenzione del disagio, dipendenze, dispersione scolastica, bullismo, a supporto del percorso di crescita dei più giovani. Una risposta reale, concreta e di grande valore per tutta la nostra comunità, per non sentirsi soli, perché chiedere aiuto è il primo passo per stare meglio”, dicono dal Comune.