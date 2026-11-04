Priolo, auto abbandonata trasformata in discarica: scatta il sequestro

Cronaca · in via Palermo

Un’autovettura abbandonata e trasformata in una vera e propria discarica è stata sequestrata dalla Polizia Municipale a Priolo Gargallo. Il mezzo, privo di copertura assicurativa e al cui interno erano accumulati rifiuti di vario genere, si trovava in via Palermo.

L’intervento degli agenti ha permesso di rimuovere una situazione di degrado che creava disagi ai residenti della zona. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio portata avanti dalla Polizia Locale per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e tutelare il decoro urbano.

I controlli proseguono su indicazione del sindaco Pippo Gianni, che ha ribadito la linea dell’amministrazione nei confronti di chi viola le norme ambientali.

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“Il controllo del territorio è costante e capillare. La nostra attenzione resta alta per contrastare ogni forma di degrado. Chi inquina e viola le regole verrà individuato e sanzionato”, ha dichiarato il primo cittadino.