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Cronaca in via Palermo

Priolo, auto abbandonata trasformata in discarica: scatta il sequestro

di Ottavio Gintoli ·
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Un’autovettura abbandonata e trasformata in una vera e propria discarica è stata sequestrata dalla Polizia Municipale a Priolo Gargallo. Il mezzo, privo di copertura assicurativa e al cui interno erano accumulati rifiuti di vario genere, si trovava in via Palermo.

L’intervento degli agenti ha permesso di rimuovere una situazione di degrado che creava disagi ai residenti della zona. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio portata avanti dalla Polizia Locale per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e tutelare il decoro urbano.

I controlli proseguono su indicazione del sindaco Pippo Gianni, che ha ribadito la linea dell’amministrazione nei confronti di chi viola le norme ambientali.

“Il controllo del territorio è costante e capillare. La nostra attenzione resta alta per contrastare ogni forma di degrado. Chi inquina e viola le regole verrà individuato e sanzionato”, ha dichiarato il primo cittadino.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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