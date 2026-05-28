Priolo, avviate le procedure per la realizzazione dei Centri estivi

Centri Estivi 2026, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo è al lavoro per offrire ai minori una proposta estiva ampia, qualificata e inclusiva, capace di coniugare socializzazione, crescita educativa, sport e divertimento.

Avviate le procedure per la realizzazione dei Centri Estivi, attraverso la selezione di Enti del Terzo Settore interessati a presentare proposte progettuali finalizzate all’organizzazione di attività educative, sportive, ludico-ricreative e laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni.

L’Amministrazione intende inoltre sostenere concretamente le famiglie residenti che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale o nelle quali sia presente una persona con disabilità, garantendo la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità attraverso l’erogazione di contributi economici per la frequenza ai Centri Estivi.

“Continuiamo ad investire sui nostri bambini e sui nostri ragazzi – dichiara il Sindaco Pippo Gianni – perché crediamo fortemente nell’importanza di creare occasioni educative, ricreative e di inclusione sociale anche durante il periodo estivo. I Centri Estivi rappresentano un supporto fondamentale per le famiglie e un’opportunità di crescita sana per i più giovani”.

“Abbiamo voluto prestare particolare attenzione alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica o sociale e ai nuclei familiari nei quali è presente una persona con disabilità – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – affinché nessun bambino venga escluso dalla possibilità di vivere esperienze formative e di socializzazione”.

Le istanze, sia da parte delle famiglie sia da parte degli Enti del Terzo Settore, dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 11 giugno 2026.

Il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo invitano le associazioni e gli Enti interessati a partecipare attivamente al progetto, contribuendo alla costruzione di un’offerta estiva ricca e di qualità per il territorio priolese.