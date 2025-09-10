Priolo, avvio del Servizio Civile: il sindaco incontra i volontari

Dieci giovani di Priolo sono stati avviati da ieri al lavoro, grazie ai progetti di Servizio Civile Universale. Il sindaco Pippo Gianni ha voluto incontrare i volontari al Palazzo Municipale per augurare loro buon lavoro ed esprimere la sua gratitudine per il futuro impegno.
Sei giovani saranno impegnati nel progetto “I colori della gioia” che prevede iniziative che puntano al miglioramento della vita dei ragazzi attraverso l’attivazione di percorsi giovanili e di sensibilizzazione, di educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale.
Quattro giovani saranno invece impegnati nel progetto “Cuore di nonni” che si pone come obiettivo quello di contrastare l’isolamento sociale degli anziani e migliorare la loro qualità di vita, promuovendo l’inclusione e la valorizzazione delle loro esperienze.
L’incontro con il sindaco Gianni è stato un momento di condivisione e di entusiasmo. Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità per i giovani di: acquisire competenze ed esperienze, contribuire alla comunità e al bene comune e sviluppare valori di solidarietà e cittadinanza attiva.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni