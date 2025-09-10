Priolo, avvio del Servizio Civile: il sindaco incontra i volontari

Dieci giovani di Priolo sono stati avviati da ieri al lavoro, grazie ai progetti di Servizio Civile Universale. Il sindaco Pippo Gianni ha voluto incontrare i volontari al Palazzo Municipale per augurare loro buon lavoro ed esprimere la sua gratitudine per il futuro impegno.

Presenti anche il vice sindaco Biamonte e gli assessori Marullo e Pulvirenti. “L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Gianni – sostiene e valorizza il contributo dei volontari alla comunità, garantendo loro un percorso di formazione e crescita“.

Sei giovani saranno impegnati nel progetto “I colori della gioia” che prevede iniziative che puntano al miglioramento della vita dei ragazzi attraverso l’attivazione di percorsi giovanili e di sensibilizzazione, di educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale.

Quattro giovani saranno invece impegnati nel progetto “Cuore di nonni” che si pone come obiettivo quello di contrastare l’isolamento sociale degli anziani e migliorare la loro qualità di vita, promuovendo l’inclusione e la valorizzazione delle loro esperienze.

L’incontro con il sindaco Gianni è stato un momento di condivisione e di entusiasmo. Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità per i giovani di: acquisire competenze ed esperienze, contribuire alla comunità e al bene comune e sviluppare valori di solidarietà e cittadinanza attiva.