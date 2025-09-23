Priolo, B2G Sicily in fermata programmata: durerà 83 giorni

Nel prossimo mese di ottobre, il Modulo 2 della centrale termoelettrica CCGT di Priolo Gargallo di B2G Sicily sarà interessato da una fermata programmata che rappresenta molto più di una semplice attività di manutenzione.

Ne hanno discusso nella sede di Confindustria Siracusa Giancarlo Bellina, CEO e Presidente della società, Fabio Caudullo, Head of Operation e Salvatore Guastella, Head of Human resources.

I rappresentati di B2G Sicily hanno informato il presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale, e le rappresentanze sindacali.

Le attività inizieranno giorno 1 ottobre, dureranno complessivamente 83 giorni e impiegheranno una forza lavoro con picchi dell’ordine di 250-300 persone al giorno.

“Oltre all’esecuzione delle attività previste dai piani di manutenzione pluriennali sulle apparecchiature principali, questa fermata sarà l’occasione per realizzare investimenti propedeutici al ripristino dell’impianto e ad eseguire interventi straordinari e di routine mirati a migliorarne ulteriormente l’affidabilità e l’efficienza – ha detto Giancarlo Bellina – con l’obiettivo di garantire continuità, sicurezza e performance nel lungo periodo”.

“E’ la dimostrazione di un impegno importante per la sostenibilità operativa e la valorizzazione degli asset industriali” – ha commentato Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa.