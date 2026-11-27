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Ultimo appuntamento questa sera, venerdì 27 novembre, per il XXXV Festival Internazionale del Balletto. Il Teatro Comunale di Priolo Gargallo ospiterà la compagnia Sibiu International Ballet con “Ballet Gala”, spettacolo che propone alcune delle pagine più celebri della danza classica.

In programma estratti da grandi titoli del repertorio internazionale, tra cui “Il Corsaro”, “La Bella Addormentata”, “Il Lago dei Cigni” e “Lo Schiaccianoci”. Una serata che accompagnerà il pubblico alla conclusione della rassegna attraverso coreografie, tecnica e interpretazioni legate alla tradizione del balletto classico.

«A chiudere questa straordinaria edizione del Festival del Balletto saranno capolavori come Il Corsaro, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci», dichiarano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte.