Priolo celebra i 100 anni della signora Marta Ventimiglia

Priolo festeggia oggi i 100 anni della concittadina Marta Ventimiglia. L’omaggio del Sindaco Pippo Gianni e dell’Amministrazione comunale.

Una giornata di festa e di grande emozione a Priolo Gargallo per celebrare i 100 anni della signora Marta Ventimiglia, che ha raggiunto l’importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari e della comunità. Per l’occasione, il Sindaco e gli assessori comunali hanno voluto porgerle personalmente gli auguri dell’intera cittadinanza, consegnandole un omaggio floreale e una targa ricordo.

Il Sindaco Gianni nel corso dell’incontro ha sottolineato il valore della memoria storica custodita dagli anziani, autentico patrimonio della comunità priolese. Marta Ventimiglia, con il suo secolo di vita, rappresena infatti un esempio di forza, saggezza e attaccamento alla famiglia e al territorio.

“Festeggiare i cento anni di una nostra concittadina è motivo di orgoglio per tutta la comunità – ha dichiarato il Sindaco –. Alla signora Marta rivolgiamo i più sinceri auguri, ringraziandola per la testimonianza di vita che offre alle nuove generazioni”.