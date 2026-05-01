Priolo celebra il Primo Maggio: a San Focà arriva il Radio 105 Mania, the hits festival

Una grande festa tra musica, spettacolo e intrattenimento per celebrare il 1° Maggio, Festa di San Giuseppe Operaio, patrono di San Focà.

Questa sera, a partire dalle ore 21, l’area di San Focà ospiterà “Radio 105 Mania – The Hits Festival”, un evento che promette di trasformarsi in uno dei momenti più attesi della primavera nel territorio siracusano.

Protagonisti della serata saranno i grandi nomi della musica anni ’90, icone che hanno segnato un’intera generazione e che tornano sul palco con le loro hit più celebri.

Tra gli artisti attesi: Neja, Haiducii, Carolina Marquez e Roby Rossini

Insieme con loro saliranno sul palco anche i protagonisti di Radio 105: Roby Giordana, Gloria Gallo, Emanuele Caponetto e i Brothers 10 100 1000.

Ad aprire la serata sarà Arturo Behind the Mixer, mentre la conduzione è affidata al volto noto della televisione siciliana Salvo La Rosa

L’evento si presenta come un vero e proprio festival della memoria musicale, capace di unire nostalgia e divertimento: un viaggio tra le sonorità dance e pop che hanno fatto la storia degli anni ’90, con performance dal vivo pensate per far cantare e ballare il pubblico di tutte le età.

Per l’occasione, nei giorni 1 e 2 maggio, sarà allestita anche un’area food e no food, pensata per arricchire l’esperienza dei visitatori e sostenere le attività locali.

Un’iniziativa che unisce intrattenimento e promozione del territorio, trasformando la festa di San Focà in un appuntamento capace di richiamare pubblico da tutta la provincia.