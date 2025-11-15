Priolo celebra la giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne con uno spettacolo e un incontro con gli studenti

Priolo celebra la Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne attraverso uno spettacolo teatrale e un incontro alla presenza degli studenti.
Il 25 novembre, alle 20, al teatro comunale di Priolo Gargallo, andrà in scena “Rosa, il Grido del Silenzio” regia e testo di Chiara Catera, con la partecipazione speciale di Barbara Catera, Angela Nobile e Gianluca Guglielmino.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sempre il 25 novembre, Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro, un momento di confronto e riflessione alla presenza degli studenti, per sensibilizzare le nuove generazioni su questa tematica. L’incontro si terrà alle 10 alla biblioteca comunale.
Obiettivo dell’Amministrazione Gianni è di tenere alta l’attenzione su un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni drammatiche.
