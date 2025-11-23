Priolo, celebrato il 40° anniversario dello stemma del Comune

Celebrazione come nelle grandi occasioni, quella del 40° anniversario dello stemma del Comune di Priolo Gargallo.

Presenti il sindaco Pippo Gianni, il sindaco della città di Olawa Tomasz Frischmann gemellata con Priolo Gargallo, il Generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini, la Storico – Letteraria, Dott.ssa Giovanna Marino, il Dott. Carmelo Susinni consulente esperto del Sindaco per la biblioteca e le attività culturali.

L’importante evento si è svolto nel teatro comunale. Accanto al tavolo relatori, il gonfalone del Comune con due vigili urbani di picchetto in alta uniforme.

“È un grande piacere – ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni – celebrare il nostro stemma. Racconto un aneddoto: il gallo con la zampetta alzata, secondo il responsabile del cerimoniale del Consiglio dei Ministri aveva un atteggiamento arrogante, prepotente e l’ho dovuto convincere per farmi approvare questo stemma, realizzato da uno dei nostri geometri, Carta, che purtroppo non è piu con noi”.

“Questo importante evento – ha affermato Carmelo Susinni, organizzatore della cerimonia – oltre all’aspetto istituzionale commemorativo, ha voluto coinvolgere gli alunni delle scuole che hanno realizzato dei componimenti scritti e grafici relativi alla storia dello stemma di Priolo Gargallo, con approfondimenti sulla identità culturale della nostra cittadina”.

La dott.ssa Giovanna Portella Marino ha relazionato sulle origini dello stemma, il Sindaco di Olawa ha parlato del significato simbolico del gallo nel loro stemma, auspicando ulteriori rapporti futuri con Priolo Gargallo.

Il Generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini, visibilmente emozionato, ha rivendicato il significato dello stemma comunale raffigurante il gallo ardito della famiglia Gargallo, ricordando quello che fu il suo quarto nonno fondatore della nostra cittadina.

Il sindaco Pippo Gianni ha consegnato una targa alla moglie del Geom. Luigi Carta che ideò lo stemma.

Oltre al Generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini erano presenti il Dirigente del Commissariato di Polizia di Priolo Gargallo Dott. Salvatore Pellegrino, il Comandate della Polizia Municipale Giovanni Mignosa, il parroco Rev. Don Pietro Barraco, il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Lonero, il Prof. Tonino Margagliotti, il consulente Francesco Garufi che ha collaborato per i contatti con Olawa.