Priolo, colpo in attacco: arriva dall’Eccellenza Peppe Carrà

La società rossoverde ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Carrà che andrà a rinforzare la squadra proprio in vista del big-match di domenica contro l’Akragas.
Il giovane classe 2002 vanta un’esperienza in Serie C con il Picerno mentre ha disputato il campionato di Serie D con Fano e Città Di Sant’Agata. Proviene dallo Sport Club Palazzolo, team che milita in Eccellenza.
Un colpo importante per la società de presidente Simone Lo Nigro, autentica sorpresa del Girone D del campionato di Promozione. La squadra di Intagliata guida il raggruppamento a +2 dall’Akragas, dato per sicuro vincitore del campionato già a dicembre. Domenica gli agrigentini saranno ospiti del Priolo in un match che sarà affascinante ma sicuramente non decisivo.
Un’occasione comunque incredibile per la Priolo sportiva che sogna uno sgambetto al “Gigante”, obbligato ai tre punti.
Buone notizie intanto arrivano dal settore giovanile: l’Under 19 regionale, lunedì pomeriggio, è tornata alla vittoria, battendo con un largo 1-5 l’Avola Calcio 1949.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni