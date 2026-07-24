Cronaca Carabinieri

Priolo, condannato per danneggiamento aggravato finisce ai domiciliari

di Ottavio Gintoli ·
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Carabinieri di priolo gargallo

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un 23enne in esecuzione di un ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio di pena detentiva, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Il 23enne, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato a una pena residua di tre mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato, commesso nel giugno 2020 a Gragnano (NA).

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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