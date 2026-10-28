Priolo, contributi fino a 10mila euro per acquistare o costruire la prima casa

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Un contributo fino a 10mila euro per chi acquista o costruisce la prima casa. È la misura promossa dal Comune di Priolo Gargallo per sostenere le famiglie e le giovani coppie, incentivare la permanenza dei residenti sul territorio e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’avviso pubblico e il modulo per presentare la domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente. Il contributo previsto è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione, fino a un massimo di 10mila euro per ciascuna istanza.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato dal Comune.

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“Il Comune di Priolo Gargallo è uno dei pochi comuni in Italia ad attuare questa iniziativa. Il nostro obiettivo è recuperare il patrimonio edilizio esistente ed evitare lo spopolamento”, affermano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte.

“Scendiamo in campo ancora una volta per sostenere concretamente le famiglie e le giovani coppie con un aiuto mirato a chi desidera comprare o costruire la prima casa”, aggiungono gli amministratori.

La misura si inserisce nelle politiche comunali rivolte a incentivare l’acquisto e la realizzazione della prima abitazione, con l’obiettivo di favorire la residenzialità e contrastare il progressivo svuotamento del territorio. Per conoscere i requisiti di accesso e la documentazione necessaria, gli interessati possono consultare l’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo.