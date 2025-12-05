Priolo, contributo economico per micronido, nido e sezione primavera: pubblicato l’avviso

Il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo informano le famiglie di minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che è possibile presentare domanda per il rimborso delle spese sostenute per la fruizione dei servizi per la prima infanzia, Asili Nido, Micro Nido, Sezione Primavera, per l’anno educativo 2025/2026.

Le domande dovranno pervenire entro il 30 Gennaio 2026, compilando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblicato sul sito del Comune o reperibile presso lo sportello front office del Servizio sociale.

“L’iniziativa – fanno sapere il Sindaco Gianni e l’assessore Marullo – è finalizzata a favorire l’incremento del numero di bambini che frequentano asili nido, offfendo nuove opportunità di crrscita rispetto a quelle della famiglia.”