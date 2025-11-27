Priolo, controlli della Polizia: una persona denunciata e un’altra trovata con la droga

Agenti della Polizia di Stato, in servizio ai Commissariati di P.S. di Priolo Gargallo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ed hanno denunciato un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per il reato di furto aggravato di energia elettrica e segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane di 30 anni per possesso di una modica quantità di hashish e cocaina.

In specie, i poliziotti del Commissariato, con il precipuo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepito dagli abitanti di Priolo, hanno svolto dei mirati controlli identificando inoltre 20 persone e procedendo al controllo di 10 veicoli.

Nel corso dell’attività, oltre a denunciare il quarantacinquenne per furto di energia elettrica, gli agenti di Priolo hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti del giovane di 30 anni che ha consentito di rinvenire e sequestrare a suo carico 0,30 grammi di hashish e 2 dosi di cocaina.