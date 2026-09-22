Priolo, controllo del territorio: 95 persone identifiate

Cronaca · Polizia

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Nella giornata di ieri, su disposizione del Questore, sono stati eseguiti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo dei servizi di controllo del territorio al fine di contrastare episodi di criminalità diffusa.

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato numerosi posti di controllo in centro e nelle zone periferiche del priolese.

Sono state identificate 95 persone e controllati 60 veicoli.