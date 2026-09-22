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Cronaca Polizia

Priolo, controllo del territorio: 95 persone identifiate

di Ottavio Gintoli ·
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Polizia a Priolo

Nella giornata di ieri, su disposizione del Questore, sono stati eseguiti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo dei servizi di controllo del territorio al fine di contrastare episodi di criminalità diffusa.

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato numerosi posti di controllo in centro e nelle zone periferiche del priolese.

Sono state identificate 95 persone e controllati 60 veicoli.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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