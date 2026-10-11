Priolo, “Cronaca da Cavalleria Rusticana” in scena con la partecipazione di Mino Cassano

Attualità · Questa sera

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La tragedia di “Cavalleria Rusticana” torna in scena a Priolo Gargallo con una rilettura teatrale che intreccia memoria, gelosia, rimorso e destino. L’appuntamento è per questa sera, domenica 11 ottobre, alle 20.30, a Largo dell’Autonomia Comunale, nell’ambito degli eventi organizzati per l’ottava della Festa dell’Angelo Custode. L’ingresso è gratuito.

Dopo le rappresentazioni al Teatro Antico di Taormina e in altri palcoscenici siciliani, “Cronaca da Cavalleria Rusticana” arriva a Priolo con una proposta che rielabora la vicenda resa celebre dall’opera di Pietro Mascagni.

Al centro della rappresentazione c’è Santuzza, chiamata a rivivere il peso delle proprie parole, mentre il Fato, presenza fisica e danzante, accompagna i protagonisti verso un epilogo inevitabile.

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La regia e le coreografie sono firmate da Giuseppe Bonanno. La rappresentazione vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Mino Cassano, autore dei testi drammatici.

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle iniziative dedicate alla Festa dell’Angelo Custode, con una serata che porta in piazza teatro e musica, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere gratuitamente alla rappresentazione.