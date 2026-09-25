Priolo, Democrazia Partecipata: vince “Giochi di Quartiere – Torniamo tutti bambini”

Attualità · il progetto

Il progetto “Giochi di Quartiere – Torniamo Tutti Bambini” è il più votato con 65 preferenze nell’ambito della Democrazia partecipata a Priolo. Il progetto “SterilizziAMO” ha ottenuto invece 55 preferenze. A votare le proposte sono stati gli stessi cittadini, dal 22 al 24 settembre, attraverso il sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo.

Il progetto vincitore, che sarà attuato dall’Amministrazione comunale, punta alla socializzazione e alla partecipazione dei cittadini nei quartieri di Priolo Gargallo, attraverso giochi tradizionali, sport, musica, danza, animazione, laboratori e attività capaci di coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Il sindaco Pippo Gianni e l’Assessore al Bilancio Maria Grazia Pulvirenti ringraziano coloro che hanno presentato i progetti e i cittadini per aver votato.